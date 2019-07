"Denn eins ist sicher: die Rente", erklärte Norbert Blüm, damals Bundesarbeitsminister, im Jahr 1986 - und prägte damit einen der meistzitierten, aber auch umstrittensten Slogans der bundesrepublikanischen Politikgeschichte. Denn schon damals gab es Zweifel daran, dass die gesetzliche Altersversorgung wirklich zukunftsfest ist. Auch wenn das Thema Armutsrente noch keine größere Rolle spielte.

Das hat sich grundlegend geändert. Derzeit bekommt über die Hälfte aller Altersrentner weniger als 900 Euro im Monat - ein deutliches Alarmzeichen. Zwar ist der Einwand der Bundesregierung richtig, dass eine niedrige gesetzliche Rente allein noch nicht automatisch bedeutet, dass ihr Empfänger bedürftig ist. Natürlich gibt es Rentnerinnen und Rentner, die zusätzliche Einnahmequellen haben oder von Ehepartnern und anderen Familienangehörigen unterstützt werden. Und für manchen Bezieher einer niedrigen Altersrente ist diese nur eine Neben-Einnahmequelle. Die meisten Ruheständler aber sind auf die gesetzliche Rente entscheidend angewiesen - können einen angemessenen Mindest-Lebensstandard damit aber oft nicht mehr finanzieren. In dieser Absicherung aber liegt der eigentliche Sinn der "Rente vom Staat". Denn in den Genuss einer Betriebsrente kommt nur ein kleiner Teil der deutschen Arbeitnehmer. Und um ausreichend hohe Beiträge für eine individuelle Altersvorsorge aufbringen zu können, fehlen vielen Geringverdienern oft die finanziellen Reserven.

Solidarische Altersversorge könnte bald vor der Existenfrage stehen

Die Politik ist deshalb dringend gefordert zu handeln und die Altersrente wieder auf ein Niveau zu heben, das für Menschen mit niedrigen Löhnen, in Teilzeitbeschäftigung oder mit längeren Unterbrechungen in ihrem Arbeitsleben das Armutsrisiko auf ein Minimum reduziert. Das kann durch eine Grundrente geschehen, durch die Anhebung des Rentenniveaus oder durch eine stärkere Kopplung anderer Sozialleistungen an besonders niedrige Renten. Auf jeden Fall aber muss die gesetzliche Rentenkasse - einst der zentrale Pfeiler in der deutschen Sozialversicherung - wieder zu einer Institution gemacht werden, die als uneingeschränkt verlässlich gilt. Denn ihre ganze Reputation beruht darauf, dass die Arbeitnehmer ihre Beiträge in der Gewissheit leisten, selbst später eine auskömmliche Unterstützung aus der Rentenkasse zu bekommen.

Verliert dieses Prinzip seine Überzeugungskraft, weil immer mehr Ruheständler mit ihrer gesetzlichen Altersversorgung nicht mehr über die Runden kommen, steht die solidarische Altersversorgung bald vor der Existenzfrage. Und selbst Norbert Blüm müsste einsehen: Die Rente ist heutzutage eben nicht mehr sicher.