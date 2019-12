Die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren belastet die Rentenkasse stärker als vom Gesetzgeber urspünglich erwartet.

Wie die Deutsche Rentenversicherung Bund mitteilte, haben 2018 etwa 240.000 Menschen diese Form der Rente in Anspruch genommen. Bei der Einführung 2014 hatte man jedoch nur mit 200.000 pro Jahr gerechnet. Im Oktober stiegen die Ausgaben für diese Rentenform erstmals auf über zwei Milliarden Euro im Monat. Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums zeigte sich wenig überrascht von der Entwicklung. Die Zahlen seien nicht viel höher als erwartet, sagte sie. Zudem würden die Menschen auch ohne diese Regelung in Rente gehen, deshalb handle es sich nicht ausschließlich um zusätzliche Kosten.



Die abschlagsfreie Rente können Menschen bereits mit 63 Jahren beantragen, wenn sie mindestens 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben.