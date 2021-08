Die Arbeitgeber in Deutschland fordern eine politische und gesellschaftliche Debatte darüber, ob Beschäftigte länger arbeiten.

Arbeitgeberpräsident Dulger sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Rentensystem könne nicht dauerhaft in seiner heutigen Form bestehen. Das Verhältnis zwischen Leistungsempfängern und Einzahlern gerate immer mehr aus dem Gleichgewicht. Dulger hat vor allem die Jahrgänge im Blick, die in den 1960er Jahren geboren wurden. Wenn diese in Rente gingen, entstehe eine Lücke, die der Bund mit Steuermitteln auffangen müsse. Dies könne keine nachhaltig finanzierbare Lösung sein. Dulger betonte, man komme nicht um eine Diskussion über eine längere Lebensarbeitszeit herum. Dafür sei es auch notwendig, eine Rentenpolitik zu machen, die länger als bis zum nächsten Wahltermin blicke.



Konkret schlägt der Arbeitgeberpräsident vor, Beschäftigten, die länger arbeiteten, die Arbeitslosenversicherungsbeiträge zu erlassen. Wenn dieses freiwerdende Geld wiederum in die persönliche Altersvorsorge gesteckt würde, sei viel gewonnen.

