Bundesfinanzminister Scholz will eine Garantie des Rentenniveaus bis 2040 noch in dieser Legislaturperiode beschließen.

Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", seine Partei werde darauf bestehen, dass die Bundesregierung ein stabiles Rentenniveau auch in den 2020er- und 2030er-Jahren gewährleiste und ein plausibles Finanzierungsmodell vorlege. Das habe hohe Priorität. Die Große Koalition hat sich bislang nur auf eine Stabilisierung bis 2025 bei 48 Prozent geeinigt. Scholz drohte der Union mit einem Rentenwahlkampf, falls es zu keiner weiterreichenden Lösung komme. Man hoffe auf einen Konsens in der Regierung. Sollte dieser nicht zustandekommen, werde das Thema Gegenstand der politischen Auseinandersetzung. Dann entschieden die Bürger diese Frage mit dem Kreuz auf dem Stimmzettel.