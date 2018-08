Der Sozialverband VdK sieht den Vorstoß von Bundesfinanzminister Scholz zur Absicherung des Rentenniveaus positiv.

VdK-Präsidentin Bentele sagte im Deutschlandfunk, viele Menschen hätten Angst vor Altersarmut, deshalb sei politische Verlässlichkeit wichtig. Die Bundesregierung sende damit ein klares Signal an die Rentenkommission, die Empfehlungen für das System ab 2030 ausarbeiten solle. Bentele betonte mit Blick auf die zu erwartenden Kosten, am wichtigsten sei, dass sich die Lebensleistung der Menschen lohne. Sie sprach sich dafür aus, mithilfe von anderen Steuern die Rentenkasse zu füllen. Möglich wäre das beispielsweise mit einer Finanztransaktionssteuer oder einer Reform der Erbschaftssteuer.



Bundesfinanzminister Scholz hatte vorgeschlagen, das Rentenniveau bis 2040 festzuschreiben. Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das Rentenniveau bis 2025 bei 48 Prozent zu stabilisieren.