Die Unionsfraktion hat den Vorstoß von Bundesfinanzminister Scholz kritisiert, eine Garantie des Rentenniveaus über das bisher vereinbarte Jahr 2025 hinaus zu beschließen.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gröhe verwies auf die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission, die Empfehlungen für das Rentensystem ab 2030 ausarbeiten soll. Scholz gefährde mit seiner Vorfestlegung die Arbeit des Gremiums, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.



Scholz hatte in der "Bild am Sonntag" angekündigt, er wolle eine Garantie des Rentenniveaus bis 2040 noch in dieser Legislaturperiode beschließen. Seine Partei, die SPD, werde darauf bestehen, dass die Bundesregierung ein stabiles Rentenniveau auch in den 2020er- und 2030er-Jahren gewährleiste und ein plausibles Finanzierungsmodell vorlege.-

Die bisherige Einigung der großen Koalition sieht vor, das Rentenniveau bis 2025 bei 48 Prozent zu stabilisieren.