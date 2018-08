In der großen Koalition gibt es Streit über die Zukunft der gesetzlichen Rente.

Auslöser ist der Vorstoß von Bundesfinanzminister Scholz, das Rentenniveau noch in dieser Legislaturperiode bis 2040 festzuschreiben, also weit über das bisher vereinbarte Jahr 2025 hinaus.



Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Kauder wies die Pläne von Scholz unter Verweis auf die gerade begonnene Arbeit der Rentenkommission zurück. Zugleich mahnte er eine ruhige und sachliche Debatte an. - Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das Rentenniveau bis 2025 bei 48 Prozent zu stabilisieren.