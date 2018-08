Wir fühlen uns wieder wie auf der Zugspitze - frohlockt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Anlass der zur Schau gestellten Glückseligkeit: Das frisch beschlossene Rentenpaket der Großen Koalition. Doch, anders als im Mai, als die Regierungsfraktionen bei einer Klausur auf dem höchsten Berg Deutschlands demonstrative Harmonie versprühten, erwecken CDU, CSU und SPD keinesfalls den Eindruck, als bescherten sie einander noch Schmetterlinge im Bauch – dafür hat der so genannte Asylstreit der Unionsschwestern im Frühsommer zu tiefe Wunden hinterlassen.

Horst Seehofer stichelt weiter

Horst Seehofer hält das allerdings nicht davon ab, fröhlich weiter zu sticheln: Er würde exakt wieder so handeln, erklärte der CSU-Chef vor wenigen Tagen im Sommerinterview. Das lässt nichts Gutes ahnen. Die Landtagswahlen in Hessen und vor allem in Bayern zwingen die Akteure im Berliner Regierungsviertel zwar zur Disziplin, aber eine Garantie, dass der Burgfrieden bis zum Wahlsonntag hält, gibt es nicht. Und sollte die CSU weit unter 40 Prozent verharren, wird die Lage auch in Berlin ernst werden.

Wahlen, AfD - die Union ist aus dem Tritt

Hinzu kommt: Die Union als Ganzes wirkt verunsichert: Allein die Vorstellung, dass man im Osten irgendwann vielleicht mit der Linken zusammenarbeiten muss, löste während des Sommers nervöses Flattern aus. Allgegenwärtig ist zudem die Angst vor der AfD. In Sachsen könnte sie nächstes Jahr stärkste Kraft werden bei den Landtagswahlen, diese Sorge ist längst aus Dresden ins Konrad-Adenauer-Haus nach Berlin herübergeschwappt, übrigens schon lange vor den rechten Gewaltausbrüchen in Chemnitz. Diese Bundesregierung segelt also in unruhigen Gewässern.

Merkel stoisch, die SPD auf der Suche nach einer zündenden Idee

Die Kanzlerin hält stoisch dagegen und kündigt "Woche für Woche" Entscheidungen an. Die Liste liegengebliebener Themen ist tatsächlich lang: Klimaschutz, Einwanderung, Mieten, die Qualität von Kitas – es gibt reichlich zu tun. Auch deshalb wittert die SPD Morgenluft und will endlich mehr eigene Akzente setzen. Das jetzt beschlossene Rentenpaket möchten die Sozialdemokraten als ihren Erfolg verbuchen, doch die Gefahr ist groß, dass gerade Geringverdiener am Ende wieder keine Entlastungen spüren werden, weil anderswo, etwa bei der Pflege, die Beiträge steigen werden.

Dass Finanzminister Olaf Scholz dann auch noch tagelang vollmundig ankündigte, man wolle das Rentenniveau jetzt gleich bis 2040 festschreiben, ist nicht nur rückblickend betrachtet, ein Fehler. Gestern Abend ruderte die SPD in dieser Frage endgültig zurück. Die nächste Chance, es besser zu machen, bietet sich nun beim Wohnungsbaugipfel Mitte September - ein Thema, das auch im bayerischen Landtagswahlkampf eine wichtige Rolle spielt, höchste Zeit also, dass die SPD hier überzeugende Ideen vorlegt. Zumal die Grünen in Bayern, aber auch bundesweit längst im Wählermilieu der SPD fischen. Die Große Koalition wird damit nicht unbedingt stabiler.

Barbara Schmidt-Mattern, Korrespondentin Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Anja Schäfer)Barbara Schmidt-Mattern, geboren in Kiel, studierte Anglistik, Theater- und Literaturwissenschaft in Erlangen, Dublin und Köln. Im Anschluss beendete sie 2002 ihre Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und schrieb zunächst u. a. für die "Süddeutsche Zeitung". 2003-2010 war Schmidt-Mattern als Redakteurin im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunk für die Europa- und Außenpolitik zuständig. Danach folgten fünf Jahre als Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen. Seit 2015 berichtet sie aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradio, mit den Schwerpunkten Umwelt, Klima und Grüne.