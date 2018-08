Vor dem Treffen der Koalitionsspitzen hat die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie langfristige Sicherheit bei der Rente gefordert.

Die Politik schulde den Bürgern Antworten auf die Fragen der Zukunftssicherung, sagte der Vorsitzende der IG BCE, Vassiliadis, der Deutschen Presse-Agentur. Diese Leistung habe sie bei der Rente bis heute nicht erbracht. Auch die jüngeren Beschäftigten brauchten Sicherheit. Die finanzielle Ausstattung der Kassen sei dank der soliden Wirtschaftslage so gut wie lange nicht mehr.



Vertreter von Union und SPD wollen am Abend in Berlin erneut über das geplante Rentenpaket beraten. Nach dem Konzept von Sozialminister Heil soll das Rentenniveau bis 2025 bei mindestens 48 Prozent gehalten werden. Das wurde im Koalitionsvertrag vereinbart. Die SPD dringt darauf, das Rentenniveau auch über 2025 hinaus zu sichern.