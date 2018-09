In Russland sind erneut Tausende gegen die Rentenpläne der Regierung auf die Straßen gegangen.

Kundgebungen fanden in Moskau sowie zahlreichen weiteren Städten statt. Zu dem Protest aufgerufen hatten die Kommunistischen Partei sowie weitere linke Gruppierungen. Zentrale Forderung war, die Mittel so umzuverteilen, dass das Renteneintrittsalter nicht angehoben werden muss. Die Regierung will die Marke um fünf Jahre anheben: auf 60 Jahre für Frauen und 65 Jahre für Männer. Die Älteren fürchten, wegen der im Vergleich zu vielen europäischen Ländern niedrigeren Lebenserwartung künftig kaum noch etwas von ihren Altersbezügen zu haben. Jüngere sorgen sich um Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wenn Ältere die Stellen länger besetzen.



Präsident Putin hatte zwar Zugeständnisse angeboten. Zugleich betonte er, ein späterer Rentenbeginn sei nötig, weil die demografische Entwicklung die Kassen zu stark beanspruche.