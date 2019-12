Vor dem Hintergrund anhaltender Proteste gegen die geplante Rentenreform zeigt sich Frankreichs Präsident Macron kompromissbereit.

Wie der Elysée-Palast in Paris mitteilte, ist Macron willens, die Pläne nachzubessern. Dies gelte vor allem für die geplante Anhebung des Renteneintrittalters von 62 auf faktisch 64 Jahre. Zugleich wurde betont, Macron halte grundsätzlich an dem Vorhaben fest. Premierminister Philippe hatte zuvor die Sozialparnter zu neuen Gesprächen eingeladen. Die Gewerkschaften drohten damit, ihre Protestaktionen gegen die Rentenreform auch über Weihnachten fortzusetzen. Wenn das Vorhaben nicht aufgegeben werde, würden die Streiks bis Ende des Jahres weitergehen, hieß es in einer Erklärung. Die Streiks führten bislang im ganzen Land und vor allem im Großraum Paris zu massiven Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens.