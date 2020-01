Rentenreform in Frankreich

Vor neuen Gesprächen zwischen der französischen Regierung und den Sozialpartnern über die umstrittene Rentenreform gibt es landesweit wieder Proteste.

Nach Angaben der Gewerkschaft CGT beteiligen sich daran rund 1,7 Millionen Menschen. Das Innenministerium spricht von etwa 450.000 Demonstranten. Kundgebungen finden unter anderem in Paris, Marseille und Bordeaux statt. Vielerorts ist mit Einschränkungen bei der Bahn und im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen. Die Proteste dauern bereits seit fünf Wochen an.



Premierminister Philippe spricht heute abermals mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Bislang gelten die Fronten als verhärtet. Die Regierung von Präsident Macron will das Renteneintrittsalter auf 64 Jahre anheben und das System mit über 40 unterschiedlichen Regelungen vereinheitlichen. Die Gewerkschaften lehnen das ab.