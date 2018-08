Nach Protesten gegen die geplante Rentenreform in Russland hat Präsident Putin Zugeständnisse angekündigt.

Das Eintrittsalter für Frauen solle nicht so stark angehoben werden wie zunächst vorgesehen, sagte Putin in einer Fernsehansprache. Demnach sollen Frauen künftig mit 60 Jahren in Rente gehen können statt mit 63. Bislang liegt das Eintrittsalter bei 55 Jahren. Männer sollen nach der Reform wie geplant bis zu ihrem 65. Lebensjahr arbeiten; das sind 5 Jahre länger als bisher.



Putin betonte, grundsätzlich sei die Reform wegen des demografischen Wandels unumgänglich. Nur so werde die finanzielle Stabilität des Landes nicht gefährdet.