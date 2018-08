Die SPD mag sich Hoffnung machen, dass sie mit der von Olaf Scholz angestoßenen Grundsatzdebatte zur Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente punkten kann. Vor allem bei jenen Wählern für die das des Alters wegen schon ein Thema ist und den Babyboomern, die wissen, das mit ihnen viele in Rente gehen werden und das es finanziell knapp werden könnte, wenn da keine neue Haltelinie eingezogen werden. Aber Antworten darauf, wie ein solches Konzept überhaupt aussehen und vor allen Dingen finanziert werden könnte, bleibt die SPD schuldig. Den Sozialdemokraten reicht es allein das Thema zu setzten und als notwendig zu erachten.

Die SPD verunsichert die Wähler

Natürlich steht es jeder Partei frei, ihre Themen und die Zeit dafür selbst zu wählen. Und obwohl sich die Frage perspektivisch sicher stellt, kommt der Vorstoß zur Unzeit und trägt mehr zur Irritation als zur politischen Klarheit bei.

Bis 2025 will diese Koalition den Rahmen setzten und zwar so, wie dies die SPD im Wahlkampf gefordert hatte, also ohne weitere Kürzungen beim Rentenniveau. Für die Zeit danach soll die unabhängige Rentenkommission in eineinhalb Jahren Vorschläge auf den Tisch legen.

So lange hätte die SPD getrost warten können. Denn auch dann würde ein jeder verstehen, dass die Empfehlungen der Kommission in den Augen der SPD nicht hinreichend sind und man eine weitergehende Debatte fordert. Da bliebe also noch genügend Zeit für einen Grundsatzstreit, den im Moment kaum jemand nachvollziehen kann.

SPD ist in ihren Vorschlägen wenig konkret

Dagegen hätte sich die SPD aber in den unmittelbar anstehenden Fragen viel deutlicher profilieren können. Die aber kommen ob der aufgeworfenen Grundsatzfragen viel zu kurz. Etwa wie sinnvoll es ist, die geplante Mütterrente erneut weitgehend von den Beitragszahlern finanzieren zu lassen, anstatt aus dem Steuertopf.

Und auch bei der Verknüpfung mit dem Beitrag zur Arbeitslosenversicherung bleibt die SPD farblos, anstatt diesen Streit mit guten Argumenten zu füttern. Es gibt gerade mit Blick auf die langfristige Entwicklung der Rente gute Gründe für staatliche geförderte Weiterbildungsinitiativen, um Arbeitsplätze zu sichern, und neue Jobperspektiven zu eröffnen. Darüber würde viele sicherlich gerne mehr hören. Nur da kommt wenig.

Die Union überzieht bei der Senkung des Arbeitslosenbeitrags

Aber auch die Union macht es sich zu einfach, wenn sie der SPD mit Blick auf die Rentenpläne Vertragsbruch vorwirft, weil man im Koalitionsvertrag ja die Sicherung bis 2025 und für die Zeit danach die Rentenkommission beschlossen habe. Für diesen Teil der Abmachung mag das vordergründig stimmen.

Aber im Koalitonsvertrag steht auch, dass der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozentpunkte gesenkt werden soll und nicht um 0,6 Prozentpunkte wie das die Unionsparteien jetzt fordern. Ist das dann kein Vertragsbruch mehr? Das hilft also nicht weiter. Ein Koalitonsvertrag ist letztlich nicht mehr als ein Orientierungsrahmen. Das ändert aber nichts daran, dass wichtige Debatten zum angemessenen Zeitpunkt geführt werden sollten.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.