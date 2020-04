Bei der technischen Umsetzung der geplanten Grundrente zeichnen sich Schwierigkeiten ab.

Sachbearbeiter und IT-Fachleute seien im Homeoffice und kämen nicht mit der erhofften Geschwindigkeit voran, sagte der Sprecher der Deutschen Rentenversicherung Bund, von der Heide, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". So müsse man in den einzelnen Konten Monat für Monat überprüfen, wer von den mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern Anspruch auf zusätzliches Geld habe. Sehr aufwendig sei auch der Aufbau eines Datenaustausch-Verfahrens mit den Finanzverwaltungen der Länder.



Das Bundeskabinett hatte beschlossen, dass ab 2021 rund 1,3 Millionen Menschen mit Niedrig-Renten einen Zuschlag erhalten, wenn sie mindestens 33 Jahre an Beitragszeiten für Beschäftigung, Kindererziehung und Pflege nachweisen können. Die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat steht noch aus. Angesichts der enormen Kosten der Corona-Krise wird in den Unionsparteien eine Überprüfung des Vorhabens gefordert.