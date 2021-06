Immer mehr Versicherte zahlen freiwillig Rentenbeiträge, um Abschläge bei früherem Renteneintritt auszugleichen.

Wie die Rentenversicherung in Berlin auf Basis jüngster Zahlen mitteilte, wurden 2019 insgesamt 26.000 Fälle registriert; 2017 seien es 11.600 gewesen. Entsprechend stiegen die Einnahmen durch die Zahlungen in diesem Zeitraum an, und zwar von 207 Millionen Euro auf 416 Millionen Euro.



Die Möglichkeit, durch freiwillige Beitragsleistungen Rentenminderungen auszugleichen, war 2017 per Gesetz vom 55. auf das 50. Lebensjahr gesenkt worden.

