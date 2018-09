Reparatur an AKW

In Belgien wächst die Sorge vor einem Strom-Blackout.

Wie der belgische Netzbetreiber Electrabel mitteilte, werden im November wegen Repaturarbeiten sechs von sieben Atomkraftwerke gleichzeitig heruntergefahren. Die Versorgungssicherheit sei dann nicht mehr gewährleistet. Ob das Land die für November prognostizierte Lücke von 1.000 Megawatt durch andere Quellen vollends kompensieren kann, ist noch unklar (Audio-Link). Die in der Kritik stehende Energieministerin Marghem will nun ein altes Gaskraftwerk reaktivieren und die Nachbarländer um Unterstützung bitten. Außerdem soll Electrabel mehr Megawatt aus seinen konventionellen Kraftwerken produzieren, und die Industrie hat zugesagt, in der Zeit ihren Stromverbrauch zu drosseln.



Der frühere Chef der belgischen Energie-Regulierungsbehörde, Cramps, befürchtet Machtspiele hinter dem Agieren von Electrabel. Mit dem gleichzeitigen Abschalten von sechs AKW-Blöcken wolle Engie als französischer Muttterkonzern von Electrabel längere Laufzeiten für seine abgeschriebenen belgischen Atomkraftwerke durchsetzen, sagte er.