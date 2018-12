In diesem Jahr sind bereits 80 Journalisten und Medienmitarbeiter bei oder wegen ihrer Arbeit getötet worden. Wie die Organisation "Reporter ohne Grenzen" mitteilte, waren das 15 mehr als im Vorjahr. Mehr als die Hälfte von ihnen kam in nur fünf Ländern ums Leben - nämlich in Afghanistan, Syrien, Mexiko, dem Jemen und Indien.

Nach wie vor seien bewaffnete Konflikte die größte Gefahr für Reporter. Auch die Zahl gezielt ermordeter Journalisten sei hoch. Meistens können die Täter und Auftraggeber laut "Reporter ohne Grenzen" damit rechnen, straffrei auszugehen. Zitat von Generalsekretär Christophe Deloire: "Gewalt gegen Journalisten hat nie dagewesenes Ausmaß erreicht, und die Situation ist kritisch." Der Hass gegen Journalisten, der geäußert werde - etwa durch skrupellose Politiker, religiöse Führer und Geschäftsleute habe tragische Folgen ausgelöst.

Auch Bürgerjournalisten betroffen

Weltweit sitzen den Angaben zufolge fast 350 Journalisten aufgrund ihrer Arbeit in Gefängnissen. Die meisten inhaftierten Journalisten würden in China, Ägypten, der Türkei, dem Iran und in Saudi-Arabien gefangen gehalten. Diese Länder gingen auch gezielt gegen die Verbreitung von Informationen im Internet vor.



ARD-Korrespondentin Christina Nagel betont, die Journalisten würden zunehmend nicht nur bei, sondern wegen ihrer Arbeit getötet - etwa, weil sie über Korruption berichteten, oder über Vetternwirtschaft und die organisierte Kriminalität. Betroffen sind laut "Reporter ohne Grenzen" auch immer öfter die "Bürgerjournalisten". Sie arbeiteten beispielsweise in repressiven Ländern wie China und füllten dort ganz wichtige Informationslücken, weil professioneller Journalismus dort so schwierig sei. Diese Menschen kommunizierten über Youtube, Facebook und Blogs und brächten so ihre Informationen an die Öffentlichkeit.

Keine Verbesserung durch Freilassungen

Der Bericht kritisiert insbesondere die Lage in Saudi-Arabien und die Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Kashoggi. Allein in diesem Land sind laut "Reporter ohne Grenzen" mindestens 28 Medienschaffende inhaftiert. Viele seien unter Kronprinz Salman innerhalb des vergangenen Jahres festgenommen worden.



"Reporter ohne Grenzen" betont auch, die Freilassungen von Deniz Yücel und Mesale Tolu in der Türkei seien ausschließlich diplomatische Gesten an Deutschland gewesen und hätten zu keiner Verbesserung in der Türkei geführt.