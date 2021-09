Die "Elf Regeln für Journalisten" der Taliban öffnen nach Ansicht von "Reporter ohne Grenzen" staatlicher Willkür in Afghanistan Tür und Tor.

"Wir haben große Sorge, dass die vagen Formulierungen eine willkürliche Auslegung der Regeln begünstigen", sagte der für die Region zuständige Pressereferent der Organisation, Resch, im Deutschlandfunk. So sei etwa unklar, wann ein Artikel oder Bericht gegen den Islam verstoße. Auch wisse man nicht, wer im Hinblick auf eine wahrheitsgemäße Berichterstattung darüber entscheide, was richtig oder falsch sei.



Resch verwies darauf, dass die Taliban die "drakonischen Bestrafungen der Scharia-Gesetzgebung" in Afghanistan wieder eingeführt hätten. So seien zuletzt in der Provinz Herat zur Abschreckung Leichen an Kränen aufgehängt worden. Von einem zum Tode verurteilten Fotografen in der Region wisse die Organisation derzeit nicht, was mit ihm geschehen sei. Vielleicht bedeuteten die neuen Vorgaben, dass es mit den Angriffen auf Journalisten in Afghanistan "gerade erst losgeht", befürchtet Resch.



Die Taliban hatten ihre elf Regeln vor einigen Tagen vorgestellt. Danach sind unter anderem die "Beleidigung nationaler Persönlichkeiten", "Inhalte im Widerspruch zum Islam" und die "Verletzung der Privatsphäre" untersagt.

