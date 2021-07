Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" hat den ungarischen Ministerpräsidenten Orban auf die Liste der weltweit größten Feindinnen und Feinden der Pressefreiheit gesetzt.

Mit Orban stehe zum ersten Mal ein EU-Regierungschef auf der Liste, teilte die Journalistenorganisation in Berlin mit. Seit seiner Wahl 2010 greife er Pluralismus und Unabhängigkeit der Medien in Ungarn an. Neben Orban stehen auch der brasilianische Präsident Bolsonaro und der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman auf der Liste, dem unter anderem wegen des Mordes an dem saudischen Journalisten Khashoggi Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden. Insgesamt umfasst die Liste 37 Staats- und Regierungschefs, die nach Auffassung von Reporter ohne Grenzen in besonders drastischer Weise die Unterdrückung der Pressefreiheit verkörpern.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.