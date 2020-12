Medienschaffende arbeiten in vielen Ländern weiterhin unter großen Gefahren.

Nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen saßen am 1. Dezember 387 Frauen und Männer wegen ihrer Arbeit im Gefängnis. Mehr als die Hälfte von ihnen seien in China, Saudi-Arabien, Ägypten, Vietnam und Syrien inhaftiert worden. 54 Journalistinnen und Journalisten gelten den Angaben zufolge derzeit als entführt, vier sind 2020 verschwunden.



Als besonders gnadenlos bezeichnete die Organisation das Vorgehen der Regierung in Belarus. Seit der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Lukaschenko im August seien dort mindestens 370 Journalistinnen und Journalisten zeitweilig festgenommen worden, weil sie über die Proteste in dem Land berichteten.



Wegen Berichterstattungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden laut Reporter ohne Grenzen seit dem Frühjahr 130 Medienschaffende in allen Teilen der Welt verhaftet.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.