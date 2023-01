Der japanische Journalist Yuki Kitazumi wird in Myanmar von der Polizei abgeführt. (AP)

Um Massaker an der Zivilbevölkerung zu vertuschen und ihre Macht durchzusetzen, hätten die Streitkräfte Journalistinnen und Journalisten festgenommen, inhaftiert, gefoltert und getötet. Seit dem Militärputsch am 1. Februar 2021 seien vier Journalisten getötet worden, hieß es. Die Militärbehörden hätten zudem 130 Journalisten festnehmen lassen, 72 von ihnen säßen noch immer im Gefängnis. Gemessen an der Bevölkerungsgröße, seien damit in Myanmar die meisten Medienschaffenden weltweit inhaftiert.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.