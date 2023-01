Kevin McCarthy (l.) hat bislang die nötige Mehrheit verfehlt. (IMAGO / USA TODAY Network / IMAGO / Jack Gruber)

Im Gegensatz zu gestern befinden sich weniger Abgeordnete in der Parlamentskammer. Dadurch sinkt die erforderliche Mehrheit für die Wahl eines Vorsitzenden. Gestern war es den Republikanern nicht gelungen, ihren Kandidaten McCarthy durchzubringen. Er verfehlte in drei Durchgängen die erforderliche Stimmenzahl, obwohl seine Partei im neugewählten Repräsentantenhaus über die Mehrheit verfügt. Mindestens 19 republikanische Abgeordnete verweigerten ihm die Zustimmung. Den rechtsgerichteten Politikern in der Fraktion gilt McCarthy als zu gemäßigt.

Der frühere Präsident Trump hatte seine Anhänger in der Fraktion deshalb heute öffentlich zur Wahl McCarthys aufgerufen. Trump erklärte, seine Partei dürfe den Sieg bei den Zwischenwahlen zum Repräsentantenhaus nicht "in eine riesige und peinliche Niederlage verwandeln".

Derzeit läuft im Repräsentantenhaus der nunmehr vierte Wahlgang.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.