Für den Gesetzesentwurf votierten 217 Abgeordnete - 213 stimmten dagegen. Er wird aber voraussichtlich im Senat an den Republikanern scheitern. Dort haben die Demokraten keine ausreichende Mehrheit, um den Text zur Abstimmung zu bringen.

Sturmgewehre waren von 1994 bis 2004 in den USA verboten. Dann lief das Verbot aus und es kam keine Mehrheit für eine Verlängerung zustande.

Zuletzt hatte ein Massaker bei einer Straßenparade zum US-Nationalfeiertag in einem Vorort von Chicago mit mehreren Toten für Entsetzen gesorgt. Ende Mai tötete ein 18 Jahre alter Schütze an einer Grundschule in Texas 19 Kinder und 2 Lehrerinnen. Gut eine Woche zuvor erschoss ein 18-Jähriger in Buffalo aus rassistischen Motiven zehn Menschen.

