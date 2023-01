In den USA stellt sich der Republikaner Kevin McCarthy (links) weiter zur Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jacquelyn Martin)

In den vergangenen zwei Tagen war es der Republikanischen Partei - trotz Mehrheit in der Parlamentskammer - nicht gelungen, ihren Kandidaten McCarthy durchzubringen. Rund 20 Fraktionsmitglieder verweigerten ihm die Unterstützung. Sie gehören zur Gruppe der Anhänger des ehemaligen Präsidenten Trump. Ihnen ist McCarthy nicht konservativ genug. In der siebten, achten und neunten Abstimmungsrunde fiel McCarthy erneut durch. Nun wird ein zehnter Wahlgang durchgeführt.

Das US-Repräsentantenhaus kann sich in der neuen Zusammensetzung nur konstituieren, wenn ein neuer Parlamentsvorsitzender gewählt ist. Die Demokaten hatten bei den Zwischenwahlen ihre knappe Mehrheit in der Kammer verloren.

