Die New Yorker Polizei hat um Entschuldigung gebeten für das repressive Vorgehen gegen Homosexuelle in den 1960er Jahren.

Polizeichef O'Neill sagte, was damals passiert sei, hätte nicht passieren dürfen. Es sei unterdrückend und diskriminierend gewesen. Die New Yorker Polizei führte damals regelmäßig Razzien in Kneipen durch, die als Treffpunkt von Schwulen und Lesben galten, und verhaftete Homosexuelle. Am 28. Juni 1969 traf es das Stonewall Inn in der Christopher Street. Es kam zu Ausschreitungen und Protesten, die als Geburtsstunde der Gay Pride Paraden gelten.



Eine der Organisatoren nannte die Entschuldigung des New Yorker Polizeichefs "einen guten Start". Sie werde die Jahrzehnte der Gewalt und Diskriminierung aber nicht ungeschehen machen.