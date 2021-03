In der Republik Kongo sind die Menschen heute zur Teilnahme an der Präsidentenwahl aufgerufen.

Amtsinhaber Nguesso will sich erneut im Amt bestätigen lassen. Er hatte 2015 in einem umstrittenen Referendum durchgesetzt, die Beschränkung auf zwei Amtszeiten abzuschaffen. Nguesso ist seit 1997 an der Macht.



Seit der Wahl 2016 wurden die Oppositionsparteien an den Rand gedrängt. Nguessos zwei wichtigste Rivalen wurden zu 20 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Die größte Oppositionspartei boykottiert die Wahl.

