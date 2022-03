Zahlreiche Ukrainerinnen sind in die Republik Moldau geflohen (Archivfoto). (IMAGO / Le Pictorium)

Inzwischen seien 120.000 Personen ins Land gekommen, erklärte Ministerpräsidentin Gawrilita zu Beginn eines Treffens mit US-Außenminister Blinken. Moldau sei nicht in der Lage, diese Vielzahl an Menschen aufzunehmen und zu versorgen. Die Bürger hätten zwar große Hilfsbereitschaft gezeigt, dennoch benötige man nun Unterstützung von außen. Blinken betonte, Moldau könne in allen Bereichen auf die USA zählen.

In der Republik Moldau leben 2,6 Millionen Menschen. Das Land zählt zu den ärmsten Europas.

