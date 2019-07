Republik Moldau Olympisches Komitee unter Korruptionsverdacht

In der Republik Moldau grassiert die Korruption wie eine Seuche. Jetzt hat sich die Organisation "Athleten und Trainer der Republik Moldau" in einem offenen Brief an die Regierung gerichtet. Darin beschuldigen sie das Nationale Olympische Komitee der Republik Moldau der Korruption und des Betruges.

Von Heinz Peter Kreuzer

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek