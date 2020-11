In der Republik Moldau deutet sich bei der Stichwahl um die Präsidentschaft ein Sieg der pro-europäischen Oppositionspolitikerin Sandu an.

Nach Angaben der staatlichen Wahlkommission hat Sandu nach Auszählung fast aller Wahlzettel mehr als 53 Prozent der Stimmen erhalten. Auf den amtierenden Präsidenten Dodon entfallen demnach rund 47 Prozent.



Die frühere Sowjetrepublik ist gespalten in Befürworter einer EU-Annäherung und jene, die an engen Beziehungen zu Russland festhalten wollen. Die östliche Region Transnistrien an der Grenze zur Ukraine hat sich faktisch abgespalten. Moldau gilt als das ärmste Land Europas.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.