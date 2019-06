In der Republik Moldau hat Übergangspräsident Filip, wie vom Verfassungsgericht gefordert, ein Dekret zur Auflösung des Parlaments unterzeichnet und eine Neuwahl für Anfang September angesetzt.

Zuvor hatten die Verfassungrichter im Streit um eine neue Regierung Präsident Dodon abgesetzt.

Worum geht es in dem politischen Streit?

Auch drei Monate nach der Parlamentswahl war es den Parteien nicht gelungen, sich innerhalb der von der Verfassung vorgeschriebenen Frist auf eine Koalition zu einigen. Trotz der Forderung der Verfassungsrichter nach einer Ausflösung des Parlaments trat die Volksvertretung gestern erneut zusammen. Die Abgeordneten stimmten einer Regierung aus pro-europäischen und russlandfreundlichen Parteien zu. Präsident Dodon, der als moskaufreundlich gilt, vereidigte das neue Kabinett. Die bisher regierende Partei der Demokraten erkannte die Legitimität des Parlaments und der Regierung jedoch nicht an und forderte die Absetzung des Präsidenten.

Welche Rolle will Moldau in Europa einnehmen?

Die ehemalige Sowjetrepublik Moldau steckt seit der Parlamentswahl im Februar in einer politischen Krise. Der Staat gilt als einer der ärmsten Europas. In dem zwischen der Ukraine und Rumänien liegenden Land leben rund 3,3 Millionen Menschen. Mit Blick auf eine weitere Annäherung an die EU ist die Republik gespalten. Bis zur Wahl im Februar verfolgte die Regierung einen pro-europäischen Kurs. Präsident Dodon setzte sich dagegen für engere Beziehungen mit Russland ein.