Im Zuge der politischen Krise in der Republik Moldau hat die proeuopäische Präsidentin Sandu eine Auflösung des Parlament verfügt und Neuwahlen angekündigt.

Diese seien für den 11. Juli angesetzt, wie mehrere Medien in der Hauptstadt Chisinau meldeten. Damit sollen die Machtverhältnisse in dem völlig verarmten Land neu geregelt werden. Sandu sieht sich vor allem mit Kräften um den russlandfreundlichen Ex-Präsidenten Dodon und den von ihm kontrollierten Sozialisten konfrontiert. Seit der Präsidentschaftswahl im November, bei der Dodon verlor, hatten Tausende Menschen bei Straßenprotesten wiederholt den Rücktritt der Regierung gefordert. Sandu hatte als erste Frau in der Geschichte ihres Landes die Abstimmung gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.