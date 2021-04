Die Präsidentin der Republik Moldau, Sandu, hat eine Auflösung des Parlaments verfügt und Neuwahlen für den 11. Juli angekündigt.

Sie wolle politische Stabilität herbeiführen, sagte sie in der Hauptstadt Chisinau. Die proeuropäische Politikerin steht in Konkurrenz zu dem russlandfreundlichen Ex-Präsidenten Dodon und den von ihm dominierten Sozialisten. Seit der Präsidentschaftswahl im November hatten Tausende Menschen in dem verarmten Land in Osteuropa wiederholt für den Rücktritt der Regierung demonstriert.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.