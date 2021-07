In der Republik Moldau haben die Bürger bei einer vorgezogenen Parlamentswahl deutlich für eine prowestliche Ausrichtung gestimmt.

Nach Auszählung eines Großteils der Stimmen wurde die Partei Aktion und Solidarität von Präsidentin Sandu mit knapp 48 Prozent stärkste Kraft, wie die zentrale Wahlkommission in der Hauptstadt Chișinău bekanntgab. Die in den USA ausgebildete Ökonomin hatte eine weitere Annäherung ihres Landes an die EU und einen verstärkten Kampf gegen Korruption in Aussicht gestellt. Das prorussische Bündnis aus Kommunisten und Sozialisten um den früheren Präsidenten Dodon kam demnach auf rund 31 Prozent der Stimmen. Sandu hatte die Präsidentschaftswahl im November gewonnen, im Parlament aber gab es bislang keine Mehrheit für ihre Politik.



Die ehemaige Sowjetrepublik grenzt an Rumänien und die Ukraine. Im Osten Moldaus liegt die abtrünnige Region Transnistrien, das sich nach Moskau orientiert und auf deren Gebiet russisches Militär stationiert ist.

