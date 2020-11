Über das künftige Staatsoberhaupt der Republik Moldau wird in zwei Wochen in einer Stichwahl entschieden.

Dann werden Präsident Dodon und die frühere Regierungschefin Sandu gegeneinander antreten. In der gestrigen ersten Runde der Präsidentschaftswahl lag die pro-europäische Sandu mit fast 36 Prozent der Stimmen vor dem pro-russischen Dodon, der auf knapp 33 Prozent kommt, wie die Wahlkommission nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilte.



Die zweite Wahlrunde findet am 15. November statt.



Die Republik Moldau gehörte bis zur Unabhängigkeit 1991 zur Sowjetunion. Das Land ist eines der ärmsten in Europa.

