Die Republik Moldau wählt heute ein neues Parlament.

Medien berichten von gut besuchten Wahllokalen in der Hauptstadt Chișinău. Außerdem bildeten sich lange Schlangen vor Wahllokalen im Ausland, etwa in Berlin und Paris. Ein Drittel der Wahlberechtigten lebt nicht in der Republik Moldau.



Bei der Abstimmung ringen westlich orientierte und pro-russische Kräfte um Einfluss. Präsidentin Sandu strebt eine Annäherung an die Europäische Union an. Die Sozialisten von Sandus Vorgänger Dodon warnen dagegen vor einer Abkehr von Moskau. In den letzten Umfragen führte die Partei der Präsidentin, die PAS. Insgesamt sind mehr als 20 Parteien und Blöcke zugelassen. - Die Wahllokale schließen um 20 Uhr unserer Zeit.



Sandu hatte die Präsidentschaftswahl im November gewonnen, konnte ihre Reformpläne bisher aber nicht durchsetzen, da das Parlament von pro-russischen Kräften dominiert wurde.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.