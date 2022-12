Die in Russland inhaftierte US-amerikanische Basketballerin Brittney Griner wurde auf dem Flughafen in Abu Dhabi ausgetauscht. (dpa/Alexander Zemlianichenko)

Der republikanische Spitzenpolitiker McCarthy nannte die Freilassung des in den USA inhaftierten Waffenhändlers Viktor But ein Geschenk für Russlands Präsidenten Putin. Zudem wurde kritisiert, dass der ehemalige Marine-Soldat Paul Whelan inhaftiert bleibt.

Im Zuge des Gefangenenaustauschs waren gestern die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner und der russische Waffenhändler But an Delegationen ihrer Heimatländer übergeben worden.

