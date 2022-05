Die Verschärfung des Waffenrechts in den USA ist nach mehreren Vorfällen mit zahlreichen Toten wieder in der Dikussion. (picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher)

Die Republikaner blockierten einen Entwurf, der eine Debatte über Fragen wie Hassverbrechen und Waffenbesitz anstoßen sollte. Das Repräsentantenhaus hatte die Vorlage in der vergangenen Woche verabschiedet.

Der Gesetzentwurf war als Reaktion auf die Vorkommnisse im Bundesstaat New York und in Südkalifornien mit insgesamt elf Toten eingebracht worden. Am Dienstag folgte das Massaker an einer Grundschule in Texas mit 21 Todesopfern.

US-Präsident Biden zeigte sich erschüttert über die Gewalt und forderte eine Reform des Waffenrechts.

