Die Verschärfung des Waffenrechts in den USA ist nach mehreren Vorfällen mit zahlreichen Toten wieder in der Dikussion. (picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher)

Die Republikaner blockierten einen Entwurf, der eine Debatte über Fragen wie Hassverbrechen und Waffenbesitz anstoßen sollte. Die Initiative war nach den jüngsten Anschlägen auf einen Supermarkt in Buffalo und eine Kirche in Laguna Woods mit insgesamt elf Toten eingebracht worden. Am Dienstag folgte das Massaker an einer Grundschule in Uvalde/Texas mit 21 Todesopfern.

In Houston, der größten Stadt in Texas, findet heute das Jahrestreffen der Waffenlobbyorganisation National Rifle Association statt. Dazu werden auch zahlreiche Politiker der Republikaner erwartet, unter ihnen der frühere Präsident Trump. Am Rande des Treffens soll es Proteste geben.

