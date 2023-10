Der republikanische Abgeordnete Jim Jordan (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jose Luis Magana)

Jordan verfehlte mit 200 Stimmen klar die erforderliche Mehrheit von 217 Stimmen. Neben den Demokraten votierten auch 20 Republikaner gegen den rechts-konservativen Politiker. Es wird mit weiteren Wahlgängen gerechnet.

Der vorherige Vorsitzende des Repräsentantenhauses, McCarthy, war Anfang des Monats mit Stimmen der Republikaner abgewählt worden. Um für das nach Präsident und Vizepräsident drittwichtigste Amt in den USA gewählt zu werden, braucht es eine absolute Mehrheit unter den anwesenden Abgeordneten des Repräsentantenhauses. Solange die Kammer führungslos bleibt, gilt etwa eine Abstimmung über Hilfspakete für die militärischen Konflikte in der Ukraine und in Israel als unwahrscheinlich.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.