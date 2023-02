Mutmaßlicher Spionageballon

Der mutmaßliche Spionageballon aus China wurde von den USA abgeschossen. (AFP / Chase Doak)

Der Fraktionsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Scalise, sagte in Washington, der chinesische Ballon über dem Land sei eine Gefahr für die nationale Sicherheit gewesen. Biden habe mit seiner Zögerlichkeit erlaubt, dass der Ballon seine Spionage-Mission erfüllt habe. Der republikanische Senator Cruz sagte, Biden hätte den Ballon bereits abschießen lassen sollen, als er in den US-Luftraum eingefahren war. Der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Schumer, nannte die Kritik verfrüht. Sie diene nur parteipolitischen Zielen.

Biden wird sich in der Nacht in einer Rede zur Lage der Nation an die Öffentlichkeit wenden. Es wird erwartet, dass er dabei auch auf den Ballon und die Beziehungen mit China eingeht. Zuvor hatte er sein Vorgehen erneut verteidigt. Eine Analyse der Trümmer soll Aufschluss darüber geben, welche Informationen der Ballon tatsächlich sammelte.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.