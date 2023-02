Das US-Repräsentantenhaus in Washington (Archivbild). (House Television / AP / dpa)

In Briefen an aktuelle und frühere Mitglieder der Regierung forderte der Ausschuss für Aufsicht und Reformen im Repräsentantenhaus Informationen dazu an. Angeschrieben wurde unter anderen der Immunologe und ehemalige medizinische Präsidentenberater Fauci.

Die Republikaner wollen nach eigenen Angaben Aufklärung zu der These, wonach das Coronavirus versehentlich aus einem chinesischen Labor entwich. Der Ausschuss-Vorsitzende Comer sagte, außerdem wolle man Mitglieder der Regierung zur Rechenschaft ziehen, die an irgendeiner Art von Vertuschung beteiligt gewesen seien. Die Republikaner werfen vor allem US-Geheimdiensten vor, wichtige Einzelheiten über ihre Ermittlungen zum Coronavirus zurückzuhalten. In den Aussschuss wurden mehrere Politiker und Politikerinnen der Republikaner berufen, die durch Coronaleugnung oder -verharmlosung sowie durch Verschwörungstheorien zu diesem Thema aufgefallen sind.

