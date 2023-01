Kevin McCarthy nach seiner erneuten Nominierung für eine weitere Wahlrunde. (AP / Alex Brandon)

Diesmal fehlte ihm nur eine Stimme. Nach der Wahl gab es ein Wortgefecht zwischen dem offenbar erregten McCarthy und dem rechtsgerichteten Abgeordneten Gaetz, der erneut nicht für ihn gestimmt hatte, sondern sich diesmal enthielt. Das Haus vertagte sich anschließend auf Montag. Ob McCarthy dann ein weiteres Mal antritt, ist noch unklar.

Dem Politiker waren für diesen Durchgang eigentlich bessere Chancen für seine Wahl eingeräumt worden. Er hatte den Abweichlern vom extremen rechten Flügel der Republikaner gestern weitere deutliche Zugeständnisse gemacht. Zwar war er am Abend in einem 13. Wahlgang auch gescheitert, doch hatten mehr republikanische Abgeordnete für ihn gestimmt als in den Durchgängen zuvor.

Es ist das erste Mal seit 100 Jahren, dass ein Vorsitzender des Repräsentantenhauses nicht im ersten Anlauf gewählt wurde. Ohne in kann die Kongresskammer nicht die Arbeit aufnehmen. Der sogenannte "House Speaker" steht in der Rangfolge der US-Politik an dritter Stelle hinter dem Präsidenten und der Vize-Präsidentin. Bis zum vergangenen Jahr hatte die Demokratin Pelosi den Posten inne.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.