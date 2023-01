Vorsitz des US-Repräsentantenhauses

Republikaner McCarthy auch in elfter Abstimmungsrunde gescheitert

In den USA ist die Wahl eines neuen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses erneut gescheitert. Trotz der Mehrheit seiner Partei in der neu gewählten Parlamentskammer konnte sich der republikanische Politiker McCarthy auch in fünf weiteren Abstimmungsrunden nicht durchsetzen.

06.01.2023