US-Repräsentantenhaus

Republikaner McCarthy scheitert erneut bei Wahl zum Vorsitzenden

In den USA ist der republikanische Kandidat für den Vorsitz des Repräsentantenhauses, McCarthy, auch im vierten Wahlgang gescheitert - obwohl seine Partei in der Kammer die Mehrheit hat. Zuletzt hatte es vor 100 Jahren mehr als eine Abstimmung gebraucht, um in der konstituierenden Sitzung des Repräsentantenhauses einen Vorsitzenden zu wählen.

04.01.2023