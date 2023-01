US-Repräsentantenhaus

Kevin McCarthy (picture alliance / Consolidated News Photos / Rod Lamkey - CNP)

Bei den namentlichen Abstimmungen verweigerten McCarthy erneut mehrere Abgeordnete die Zustimmung. Zur Wahl standen neben McCarty der Demokrat Jeffries sowie der von rechtsgerichteten Republikaner nominierte Abgeordnete Donalds.

Auch am Dienstag hatte McCarthy in drei Durchgängen die erforderliche Stimmenzahl verfehlt. Mindestens 19 republikanische Abgeordnete verweigerten ihm ihre Stimmen. Den rechtsgerichteten Politikern in der Fraktion gilt McCarthy als zu gemäßigt.

Trump: "Sieg bei den Zwischenwahlen nicht in peinliche Niederlage verwandeln"

Der frühere Präsident Trump hatte seine Anhänger in der Fraktion vor dem vierten Wahlgang öffentlich zur Wahl McCarthys aufgerufen. Trump erklärte, seine Partei dürfe den Sieg bei den Zwischenwahlen zum Repräsentantenhaus nicht "in eine riesige und peinliche Niederlage verwandeln". Auch US-Präsident Biden hatte angemerkt, die Situation mache keinen guten Eindruck. Er appellierte an die Abgeordneten, sich zusammenzureißen. Seit 1923 hatte kein "Speaker" mehr als eine Abstimmung benötigt.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.