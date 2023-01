Vorsitz im US-Repräsentantenhaus

Kevin McCarthy (l.) hat bislang die nötige Mehrheit verfehlt. (IMAGO / USA TODAY Network / IMAGO / Jack Gruber)

Er erhielt 203 Stimmen, wie auch schon im ersten Wahlgang. Damit haben ihn 19 Mitglieder seiner Fraktion nicht unterstützt - obwohl die Fraktion die Mehrheit im Repräsentantenhaus hat.

Vor Beginn der Sitzung kritisierte McCarthy seine partei-internen Gegner und warf ihnen vor, lediglich an ihrem persönlichen Fortkommen anstatt am Wohlergehen des Landes interessiert zu sein. Ihm sei gesagt worden, er werde die nötigen Stimmen nur bekommen, wenn er bestimmte Mitglieder der Fraktion mit bestimmten Ämtern und Etats versorge, so der Republikaner.

McCarthy's Kritiker werfen ihm vor, dass er zu sehr die Moderaten unterstützt habe. Die Moderaten wiederum werfen ihm vor, dass er keine klare Linie erkennen lasse. McCarthy kann sich angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse kaum Abweichler leisten.

Zugeständnisse an interne Kritiker

In den vergangenen Wochen versuchte er daher, interne Kritiker durch zahlreiche Zugeständnisse zu besänftigen. Zuletzt ließ er sich sogar darauf ein, die Hürden für eine mögliche Abberufung des Vorsitzenden im Repräsentantenhaus deutlich zu senken. Das könnte als ständiges Druckmittel gegen ihn verwendet werden.

Bei der Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses geht es um die Nachfolge der Demokratin Pelosi. Der Posten steht an dritter Stelle nach dem US-Präsidenten und dessen Vize.

Nach den Zwischenwahlen vom 8. November haben die oppositionellen Republikaner im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Sie könnten damit weitere Vorhaben der Regierung von US-Präsident Biden blockieren. Die Republikaner stellen künftig 222 Abgeordnete gegenüber 213 bei den Demokraten. Im Senat stellen die Demokraten künftig 51 der 100 Senatoren.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.