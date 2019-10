Der Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat, McConnell, hat die Syrien-Politik von Präsident Trump scharf kritisiert.

In einem Beitrag für die "Washington Post" bezeichnete er den Abzug der US-Truppen aus Syrien als schweren Fehler. Dadurch würden die Feinde der Vereinigten Staaten gestärkt und wichtige Verbündete geschwächt. Auch wenn die am Donnerstag vereinbarte fünftägige Waffenruhe in Nordsyrien halte, hätten die Ereignisse der vergangenen Woche dem Kampf der USA gegen die Terrormiliz IS schweren Schaden zugefügt.



In mehreren deutschen Städten sind heute Demonstrationen gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien geplant.