Der republikanische Politiker Kevin McCarthy ist als Vorsitzender des Repräsentantenhauses nominiert. (imago/UPI Photo)

Bei einer Abstimmung der Fraktion kam der 57-Jährige Medienberichten zufolge auf 188 Stimmen. Sein Kontrahent Biggs erhielt demnach 31 Stimmen. Sollten die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus holen, könnte McCarthy die Demokratin Pelosi an der Spitze des Kongresses ablösen. Die entscheidende Abstimmung in der gesamten Kammer wird am 3. Januar stattfinden, wenn das Repräsentantenhaus in neuer Besetzung zusammenkommt.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.