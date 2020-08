"Anarchie", "Horrofilm", "Wahnsinn", "wirtschaftlicher Niedergang" - US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner haben auf ihrem Parteitag in Charlotte mit drastischen Worten vor einer Wahl des demokratischen Kandidaten Joe Biden gewarnt. Zugleich zeichneten sie ein glänzendes Bild der Möglicheiten im Falle einer Wiederwahl Trumps.

Der viertägige Parteitag in der Stadt im US-Bundesstaat North Carolina musste wegen der Corona-Pandemie unter erheblichen Einschränkungen stattfinden. Wie schon beim Parteitag der Demokraten fanden die meisten Reden per Videoübertragung statt. Prominente Befürworter des Präsidenten suchte man allerdings vergeblich - so hatten die ehemaligen Amtsinhaber, Vater und Sohn Bush, schon früh klargestellt, dass sie Trump nicht unterstützen. Es traten stattdessen Familienmitglieder des Präsidenten und loyale, aber nicht ganz so bekannte Parteikollegen auf, von Vizepräsident Pence einmal abgesehen. Dieser sagte zum Auftakt, die Entscheidung bei dieser Wahl sei nie klarer und die Einsätze seien nie höher gewesen.

"Biden ist eine Marionette der gefährlichen Linken"

Der Abgeordnete Matt Gaetz ritt scharfe Attacken gegen Biden. Dessen Präsidentschaft wäre ein "Horrofilm", sagte er in seiner Videoansprache. "Sie (die Demokraten) werden euch entwaffnen, die Gefängnisse leeren, euch zu Hause einsperren und (die zentralamerikanische Gang) MS-13 einladen, bei euch nebenan einzuziehen." Biden sei eine Marionette der "gefährlichen Linken", die die USA schwächen wolle. Den Präsidenten bezeichnete der Abgeordnete dagegen als "Visionär", der das Land schütze.

Trump Jr. warnt vor neuem Lockdown

Trumps ältester Sohn Donald Jr. verteidigte das viel kritisierte Corona-Krisenmanagement seines Vaters: Der Präsident habe frühzeitig Einreisen aus China verboten, Krankenhäuser mit Beatmungsgeräten versorgt und den Privatsektor im Kampf gegen das Virus mobilisiert. Jetzt sorge er für die Schaffung von Jobs. "Er hat die großartigste Wirtschaft aufgebaut, die unser Land je gesehen hat - und er wird es wieder tun", sagte der Präsidentensohn. Biden dagegen wolle das Land in einen neuen Lockdown führen, sagte der 42-Jährige. "Das ist Wahnsinn."

"Verbrechen und Gesetzlosigkeit"

Einen Auftritt hatte auch ein Juristenpaar aus St. Louis, das zu Youtube-Berühmtheit gelangte, nachdem es bei einem "Black Lives Matter"-Protest Demonstrierende vor seinem Haus mit Schusswaffen verscheuchen wollte. Patty McCloskey warnte, die Demokraten würden "Verbrechen, Gesetzlosigkeit und Wohnungen niedriger Qualität in blühende Nachbarschaften bringen". Die Familien wären im Amerika radikaler Demokraten nicht sicher.

Erneute Warnung vor der Briefwahl

Trump selbst warnte erneut vor einer Gefahr der Wahlmanipulation durch die Briefwahl - und auch diesmal blieb er Belege für seine These schuldig. "Der einzige Weg, wie die Demokraten uns diese Wahl nehmen können, ist, wenn es eine manipulierte Wahl ist". Trump erhielt auf dem Parteitag wie erwartet die nötige Stimmenzahl, um nun auch offiziell als Kandidat nominiert zu sein. Der Präsident will an jedem Tag des Konvents reden - was unüblich ist: Normalerweise heben sich die Kandidaten ihren Auftritt für den Abschluss des Parteitages auf. Trump will seine Dankesrede zudem vor dem Weißen Haus abhalten. Auch das steht im Gegensatz zu den Gepflogenheiten - die Präsidentenresidenz wurde bislang stets aus dem Wahlkampf herausgehalten.